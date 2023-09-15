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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Выбраны самые абсурдные изобретения

Источник:
Sibnet.ru
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Ежегодная церемония вручения Шнобелевских премий состоялась в Гарвардском университете в США. Награды за самые абсурдные изобретения вручали в десяти номинациях, сообщается на сайте мероприятия.

Так, премию в области химии и геологии получил польский ученый Ян Заласевич за объяснение, «почему многие ученые любят лизать камни». Ученых из Южной Кореи отметили за изобретения туалета, способного быстро анализировать человеческие выделения.

В области медицины премию получила группа ученых из США, Канады, Македонии, Ирана и Вьетнама за пересчет волосков в ноздрях у человеческих трупов. Исследователи пытались выяснить, одинаково ли число волосинок в каждой из двух ноздрей человека.

В области машиностроения премию получили исследователи, которые пытались оживить мертвых пауков для использования их в качестве механического инструмента для захвата. Наградой в области связи отмечено изучение умственной деятельности людей, «умеющих говорить задом наперед».

Кто еще получил премии

В области филологии и литературы наградили ученых из Франции, Великобритании, Малайзии и Финляндии за изучение ощущений, которые испытывают люди, когда повторяют одно и то же слово много раз подряд.

Награда в области педагогики досталась исследователям скуки учителей и учеников, а в области психологии — авторам уличных экспериментов, которые изучали, сколько случайных прохожих останавливаются, чтобы посмотреть вверх, когда видят, что кто-то незнакомый уже смотрит вверх.

В области физики Шнобелевскую премию получили ученые, которые выясняли, насколько на смешивание океанской воды влияет сексуальная активность анчоусовых рыб. В сфере питания отмечены японские исследователи — за эксперименты по определению того, как электрифицированные палочки для еды и соломинки для питья могут изменить вкус.

Шнобелевская премия была учреждена в 1991 году как антипод Нобелевской шуточным научным журналом «Анналы невероятных исследований». Премия вручается «за достижения, которые сначала смешат, а потом заставляют задуматься».

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Топ комментариев

Гроза10

То есть, сначала присоединились к санкциям против России, а потом начали обижаться, чего это Россия делает...

velam

"было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже" Получается хозяина телефона уже нет , карма.

Удавиков

... американский, японский и тд, все они одной меткой помечены - фашизм

pepelmetal

Надеюсь этих всук уже нет в живых!