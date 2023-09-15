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Великобритания объявила ЧВК «Вагнер» террористами

Источник:
Sibnet.ru
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Власти Великобритании внесли ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций, сообщается на сайте МВД Соединенного Королевства.

Теперь принадлежность к организации или ее активная поддержка станет уголовным преступлением в Великобритании, что грозит потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет, которое может быть назначено вместе со штрафом.

За ношение символики террористической группировки либо ее демонстрации в Великобритании можно получить штраф в размере до 5 тысяч фунтов или до полугода тюрьмы. Активы такой организации в случае их обнаружения в стране будут конфискованы.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что деятельность ЧВК «Вагнер» на Украине и в Африке создает «угрозу глобальной безопасности».

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Топ комментариев

Гроза10

То есть, сначала присоединились к санкциям против России, а потом начали обижаться, чего это Россия делает...

velam

"было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже" Получается хозяина телефона уже нет , карма.

Удавиков

... американский, японский и тд, все они одной меткой помечены - фашизм

pepelmetal

Надеюсь этих всук уже нет в живых!