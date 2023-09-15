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Банк России поднял ключевую ставку сразу до 13% годовых

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых и далее оценит целесообразность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, говорится в сообщении ЦБ.

«Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы», — сказано в сообщении.

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ЦБ подчеркнул, что «в этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году».

Это уже третье подряд повышение ключевой ставки Банком России: в июле она была увеличена с 7,5% до 8,5%, в августе, после того как рубль преодолел отметку в 100 к доллару, ее повысили — до 12%.

Нынешнее повышение может стать не последним. ЦБ уточнил, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».


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