Валиева потребовала вернуть ей золото ЧР‑2021

Российская фигуристка Камила Валиева потребовала в Спортивном арбитражном суде (CAS) восстановить ее победу на чемпионате России — 2021, а также не аннулировать другие результаты.

Валиева будет настаивать в суде на отсутствии доказательств ее вины или халатности по делу о нарушении антидопинговых правил. Таким образом, период дисквалификации не должен составлять более двух лет и никакие результаты не должны быть аннулированы.

Слушания в CAS пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Валиева даст показания в режиме видеоконференцсвязи, таким же образом будут заслушаны показания представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Валиева попала в допинг-скандал на Олимпиаде в Пекине. Оказалось, что она сдала положительную пробу на запрещенный триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года. Дисциплинарный комитет РУСАДА установил, что хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности», но были аннулированы ее победный результат на ЧР.