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Валиева потребовала вернуть ей золото ЧР‑2021

Источник:
Sibnet.ru
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Камила Валиева
Фото: © телеграм-канал Kamila Valieva

Российская фигуристка Камила Валиева потребовала в Спортивном арбитражном суде (CAS) восстановить ее победу на чемпионате России — 2021, а также не аннулировать другие результаты.

Валиева будет настаивать в суде на отсутствии доказательств ее вины или халатности по делу о нарушении антидопинговых правил. Таким образом, период дисквалификации не должен составлять более двух лет и никакие результаты не должны быть аннулированы.

Слушания в CAS пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Валиева даст показания в режиме видеоконференцсвязи, таким же образом будут заслушаны показания представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Валиева попала в допинг-скандал на Олимпиаде в Пекине. Оказалось, что она сдала положительную пробу на запрещенный триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года. Дисциплинарный комитет РУСАДА установил, что хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности», но были аннулированы ее победный результат на ЧР.

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Топ комментариев

Гроза10

То есть, сначала присоединились к санкциям против России, а потом начали обижаться, чего это Россия делает...

Asd10

Ну это оно и есть. Кот Леопольд наш, похоже,рекомендованую дозу озверина принял на грудь. Щемитесь, мыши......

saigak

Научили уже извращённой логике товарища...

velam

"было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже" Получается хозяина телефона уже нет , карма.