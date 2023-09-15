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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин отреагировал на слухи о появлении бойцов из КНДР в зоне СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Разговоры о привлечении Россией северокорейских добровольцев для участия в специальной военной операции не имеют никакого отношения к реальности, заявил президент Владимир Путин.

«Хочу сказать, что это чушь полная», — сказал Путин журналистам во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Слухи о появлении северокорейских бойцов в зоне спецоперации стали распространяться на Западе после встречи Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась два дня назад на космодроме Восточный.

Южная Корея пригрозила России и КНДР санкциями, если они договорятся о военно-техническом сотрудничестве, заявил министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин.

Путин подчеркнул, что Москва соблюдает санкции СБ ООН в отношении запрета на поставку вооружений для КНДР, но в сфере военно-технического сотрудничества у стран есть перспективы.

Тема: Военная операция на Украине
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