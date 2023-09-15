Путин заявил, что армию пополнили 300 тыс. контрактников

Около 300 тысяч россиян подписали контракт с Вооруженными силами РФ с начала 2023 года, сообщил президент России Владимир Путин.

«Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши подписали контракты с Вооруженными силами РФ [в количестве] 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие», — приводит ТАСС слова Путина сказанные им журналистам во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Российский лидер отметил, что ему «сегодня утром доложили: 300 тыс. контрактов подписано людьми, которые, — я хочу еще раз подчеркнуть, — готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России.