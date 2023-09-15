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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин заявил, что армию пополнили 300 тыс. контрактников

Источник:
ТАСС
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Около 300 тысяч россиян подписали контракт с Вооруженными силами РФ с начала 2023 года, сообщил президент России Владимир Путин.

«Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши подписали контракты с Вооруженными силами РФ [в количестве] 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие», — приводит ТАСС слова Путина сказанные им журналистам во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Российский лидер отметил, что ему «сегодня утром доложили: 300 тыс. контрактов подписано людьми, которые, — я хочу еще раз подчеркнуть, — готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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