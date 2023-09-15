Роботы стали эвакуировать раненных российских бойцов с поля боя

Российские войска в зоне спецоперации стали использовать наземный робототехнический комплекс БРГ-1 для эвакуации раненых и доставки грузов в зоне спецоперации.

«На данный момент в зоне СВО применяется один наземный робототехнический комплекс БРГ-1, изделие было поставлено два месяца назад. Комплекс используется как для эвакуации раненых, так и для доставки грузов», — рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, эвакуация раненого происходит волоком: к платформе крепятся рулонные спасательные медицинские носилки или аналогичное средство для эвакуации, и она увозит пострадавшего бойца из опасной зоны. БРГ-1 способен развивать скорость до 15 километров в час по пересеченной местности.

«Платформа оборудована видеокамерой. Дальность работы комплекса — 700 метров, с использованием ретранслятора дальность увеличивается до пяти километров. Предельный вес, который может тянуть робот, составляет 250 килограммов», — уточнил источник.