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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Роботы стали эвакуировать раненных российских бойцов с поля боя

Источник:
ТАСС
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Российские войска в зоне спецоперации стали использовать наземный робототехнический комплекс БРГ-1 для эвакуации раненых и доставки грузов в зоне спецоперации.

«На данный момент в зоне СВО применяется один наземный робототехнический комплекс БРГ-1, изделие было поставлено два месяца назад. Комплекс используется как для эвакуации раненых, так и для доставки грузов», — рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.


По его словам, эвакуация раненого происходит волоком: к платформе крепятся рулонные спасательные медицинские носилки или аналогичное средство для эвакуации, и она увозит пострадавшего бойца из опасной зоны. БРГ-1 способен развивать скорость до 15 километров в час по пересеченной местности.

«Платформа оборудована видеокамерой. Дальность работы комплекса — 700 метров, с использованием ретранслятора дальность увеличивается до пяти километров. Предельный вес, который может тянуть робот, составляет 250 килограммов», — уточнил источник.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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Топ комментариев

Гроза10

То есть, сначала присоединились к санкциям против России, а потом начали обижаться, чего это Россия делает...

Asd10

Ну это оно и есть. Кот Леопольд наш, похоже,рекомендованую дозу озверина принял на грудь. Щемитесь, мыши......

saigak

Научили уже извращённой логике товарища...

velam

"было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже" Получается хозяина телефона уже нет , карма.