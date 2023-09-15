Навка попросила грант в 58 млн руб. на ледовые шоу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант в размере более 58 миллионов рублей на проведение ледовых шоу в 2024-2025 годах.

Компания Навки собирается показать ледовые шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица», следует из заявки на сайте фонда.

На спектакли планируется потратить 264,355 миллиона рублей, из которых 58,371 миллиона — средства гранта, 205,984 миллиона — софинансирование.

«Сегодня как никогда важно популяризировать подобные проекты мирового уровня, демонстрирующие преемственность поколений в области культуры и спорта и огромное разнообразие форм и методов воплощения российских культурных архетипов», — говорится в описании проекта.

Одна из задач шоу — «обеспечить рост интереса к фигурному катанию, российской классической музыке и русской классике».

В прошлом году компания Навки выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 14,44 миллиона рублей на проведение шоу «Руслан и Людмила» в Луганске. Но показ не состоялся.