НАВЕРХ

Навка попросила грант в 58 млн руб. на ледовые шоу

Источник:
Sibnet.ru
457 9
Татьяна Навка
Фото: © Навка Шоу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант в размере более 58 миллионов рублей на проведение ледовых шоу в 2024-2025 годах.

Компания Навки собирается показать ледовые шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица», следует из заявки на сайте фонда.

На спектакли планируется потратить 264,355 миллиона рублей, из которых 58,371 миллиона — средства гранта, 205,984 миллиона — софинансирование.

«Сегодня как никогда важно популяризировать подобные проекты мирового уровня, демонстрирующие преемственность поколений в области культуры и спорта и огромное разнообразие форм и методов воплощения российских культурных архетипов», — говорится в описании проекта.

Одна из задач шоу — «обеспечить рост интереса к фигурному катанию, российской классической музыке и русской классике».

В прошлом году компания Навки выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 14,44 миллиона рублей на проведение шоу «Руслан и Людмила» в Луганске. Но показ не состоялся.

Еще по теме
Валиева потребовала вернуть ей золото ЧР‑2021
Фигуристка Горбачева высказалась о своем исчезновении
Пропавшую фигуристку Горбачеву нашли в кинотеатре
СК возбудил дело об убийстве после пропажи юной фигуристки
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
Вокруг спорта
Офис Международного паралимпийского комитета
Паралимпийский комитет навсегда приостановит членство России
07.09.2023 15:31
Роман Костомаров
Костомаров впервые после ампутации вышел на лед
23.08.2023 16:22
Елена Исинбаева
Стадион имени Исинбаевой переименовали
22.08.2023 15:40
Двухкратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева
Народный фронт исключит Исинбаеву из руководства
25.07.2023 11:35
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (9)
Картина дня
Банк России поднял ключевую ставку сразу до 13% годовых
Путин заявил, что армию пополнили 300 тыс. контрактников
Американский профессор рассказал о роковой ошибке Зеленского
Валиева потребовала вернуть ей золото ЧР‑2021
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
56
Украина атаковала Севастополь западными ракетами
36
Путин назвал единственное условие для переговоров с Украиной
34
Путин продемонстрировал Ким Чен Ыну авто Aurus
33
Пашинян заявил о провале российских миротворцев в Карабахе
32
НАТО отработает сценарий вторжения России в Европу