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Фильм «Доктор»: последнее слово Пускепалиса на экране

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Доктор»
Фильм «Доктор» покажут на Первом канале 17 сентября. Это последний проект, в котором успел сняться актер Сергей Пускепалис до того, как погиб в ДТП.

Пускепалис умер 20 сентября 2022 года. Актер ехал с водителем на микроавтобусе Ford Transit по трассе М-8 в Ярославской области. Машина выехала на встречную полосу и врезался в грузовик. Пускепалис и водитель погибли на месте. Позднее выяснилось, что автомобиль, на котором разбился актер, он вез в ДНР с военной и гуманитарной помощью.

В фильме «Доктор» Пескупалис сыграл доктора Христофорова. Это его последняя роль в кино, озвученная за неделю до трагической гибели.

Сюжет «Доктора»

«Доктор» основан на реальных событиях, по документальному роману Марии Ануфриевой «Доктор Х и его дети». Для написания сценария использовались материалы работы детского врача-психиатра в реально существующем стационаре.

По сюжету, доктор Христофоров работает в больнице с детьми. Среди его пациентов — один ребенок, который полностью погрузился в мир виртуальной реальности. Другой по вине отчима, увлекся радикальными идеями. Третий — мальчик из благополучной семьи, впавший в депрессию, а четвертый — просто молчит и всех ненавидит.

Христофоров, чтобы помочь детям, подвергает сомнению ранее поставленные диагнозы, преодолевает бюрократические препоны, собственные проблемы и скептицизм и сопротивление пациентов.

Кроме того, главному герою ради благой цели и работы приходится жертвовать чувствами любимого человека — заведующей стационаром Маргариты.

Интересные факты о съемках

«Доктора» впервые показали на Всероссийском фестивале авторского кино «Зимний» в декабре 2022 года. Лента получила престижный приз «За лучший сценарий» и Спецприз Сергею Пускепалису, и была тепло принята зрителями.

Но в момент создания фильма оказался сложным. На проект долго не могли найти финансирование. А Пускепалис, заинтересовавшийся в роли, ждал ее три года.

Особое внимание в пректе уделили подбору актеров на детские роли. Кастинг проходил более полугода по всей стране. В итоге в «Докторе» снялись как опытные юные актеры, так и ребята из детских домов.

Исполнителя главной детской роли Дениса Логинова нашли в последний день кастинга. Это было 100% попадание в образ, считает режиссер Артем Темников.

Создатели проекта отметили, что по непредвиденным обстоятельствам график озвучивания сериала был перенесен на более ранний срок. Благодаря этому Пускепалис успел увидеть фильм и озвучить свою роль.

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