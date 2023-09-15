Президент Украины Владимир Зеленский совершил роковую ошибку, отказавшись в марте 2022 года от мирных переговоров с Россией, уверен профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Профессор признался, что его бросает в дрожь от видео с Зеленским о том, что Запад тянет с поставками вооружений Украине. Сакс подчеркнул, что украинский лидер потерпел «чудовищную неудачу», приведшую его страну к разрушению.

По словам Сакса, в марте 2022 года стороны на мирных переговорах могли завершить конфликт на основе нейтралитета Украины. Зеленский знал это, но под давлением Запада и обещаний Соединенных Штатов поставить вооружение отказался от переговоров, цитирует «Лента.ру» профессора.

Сакс обвинил украинского лидера в том, что он не смог защитить свою страну и довел ее до черты, после которой последует катастрофа.