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Автомобили в России рекордно подорожали

Источник:
Sibnet.ru
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Средняя цена нового российского автомобиля в августе 2023 года достигла рекорда и впервые превысила 1 миллион рублей.

За прошлый месяц стоимость новой отечественной машины в среднем выросла на 1,1% — до 1,005 миллиона рублей. За год подорожание составило 4,4%, приводит РИА Новости данные Росстата.

Средняя стоимость импортных моделей за месяц увеличилась на 2,1%, а за год подскочила на 18% — до 2,3 миллиона рублей. Этот показатель стал максимальным за всю историю наблюдений.

При этом наибольший рост цен на российском автомобильном рынке в августе отмечен в категории подержанных иномарок. Такие автомобили подорожали на 3,3% за месяц и на 26,4% за год — до рекордных 1,23 миллиона рублей.

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