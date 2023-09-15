Стартовали съемки сериала «Чистые» для Wink

Сериал о тайнах и пороках петербургской богемы начала ХХ века «Чистые» начали снимать для видеосервиса Wink.

Действие сериала развернется в Петербурге в 1903 году. В столице империи расцветают серебряный век и декаданс, роскошь и разврат. Ксения (Софья Синицына) и Стеша (Диана Милютина) вынуждены работать в подпольном доме терпимости под контролем благообразной, но безжалостной распорядительницы. Они продают мужчинам тело и иллюзию любви.

Среди актеров, занятых в проекте, — Федор Бондарчук, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Марк Эйдельштейн и Виктория Исакова.

Сериал «Чистые» пополнит линейку Wink Originals, премьера состоится в 2024 году.