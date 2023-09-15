Украинские военные загнали пленных россиян на минное поле

Украинские военные отправили пленных россиян на минное поле в зоне специальной военной операции (СВО), видео с этим попало в распоряжение бойцов российской армии.

«Видео было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. На нем вэсэушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен», — рассказал РИА Новости источник.

На кадрах украинские солдаты отправляют российских военных на минное поле со словами: «Если дойдешь, свободен».

Безоружных людей в российской форме на видео гонят на поле под прицелами автоматов. Один из украинских солдат подгоняет пленных выстрелами из автомата. В конце записи с места, куда ушли российские военные, прогремел взрыв.