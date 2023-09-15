Южная Корея пригрозила России санкциями за дружбу с КНДР

Республика Корея может ввести односторонние санкции против России и КНДР, если они договорятся о военно-техническом сотрудничестве, заявил министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин.

«Если Северная Корея благодаря саммиту достигнет с Россией какого-либо соглашения, связанного с поставками вооружений, это будет чрезвычайно опасной угрозой для безопасности и мира на Корейском полуострове», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, Южная Корея рассматривает все возможные меры, в том числе введения санкций против КНДР и России. Южная Корея ранее присоединилась к западным санкциям против Москвы после начала специальной военной операции на Украине.

Пак Чин отметил, что торговля оружием с КНДР запрещена резолюциями Совета Безопасности ООН.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию с официальным визитом. Президент РФ Владимир Путин накануне подчеркнул, что Москва соблюдает санкции СБ ООН, но в сфере военно-технического сотрудничества есть перспективы.