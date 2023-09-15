Врач перечислила опасные офисные привычки

Быстрый обед со смартфоном в руках и отсутствие движения в офисе негативно влияют на здоровье человека, сообщила терапевт Лариса Алексеева.

Врач предостерегла от быстрого обеда на ходу — в этом случае сигнальная система не успевает передать в мозг информацию о наполнении желудка, и человек съедает больше, чтобы насытиться.

По словам Алексеевой, ученые в Японии установили взаимосвязь между быстрым поглощением пищи и лишним весом.

Еще одна плохая привычка — пользоваться телефоном во время еды. Мозг сильно нагружается, в результате теряется желание работать в полную силу, рассказала врач «Вечерней Москве».

Отсутствие движения и нахождение в положении сидя приведет к развитию варикоза. Чтобы избежать этого, нужно периодически выходить на свежий воздух и делать гимнастику.