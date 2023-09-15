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Ляйсан Утяшева объявила о втором сезоне «Выжить в Дубае»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @liasanutiasheva

Ведущая Ляйсан Утяшева сообщила о втором сезоне шоу «Выжить в Дубае», но теперь участники будут проходить испытания в другом городе, поэтому проект будет называться «Выжить в Самарканде».

Подробностями второго сезона Утяшева не поделилась, но частично показала образ, в котором она оправится на съемки: ведущей сделали яркие стрелки и объемные ресницы. 

Самарканд – город в Узбекистане, известный своими мечетями и мавзолеями. Через Самарканд пролегал Великий шелковый путь — торговая дорога, которая связывала Китай со странами Средиземноморья.

В Дубае участники делились на два лагеря: победители жили в роскошном отеле, а проигравшие — в пустыне без благ цивилизации. Как участники будут выживать в Самарканде, пока неизвестно.

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