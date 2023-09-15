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Экс-губернатор Толоконский сравнил пробки в Новосибирске и Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Проблема пробок в Красноярске стоит острее, чем в Новосибирске, так как последний мегаполис более молодой, заявил экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский.

«Новосибирск выиграл как молодой город. Посмотрите сегодня Красноярск. Город старый, улицы узкие, в Томске улицы зажатые. Там эти проблемы острее стоят, чем в Новосибирске», — сказал Толоконский в эфире радио «Городская волна».

По его мнению, в Новосибирске процесс нарастания трафика смягчен тем, что город относительно молодой. Толоконский вспомнил, что жители жаловались на широкие улицы Нарымскую, Жуковского и Вокзальную магистраль, которые долго переходить.

Экс-губернатор считает, что в Новосибирске не хватает двухуровневых развязок, а все проектирование сейчас должно быть из расчета населения в 2 миллиона и больше. Но Толоконский не ожидает взрывной прибавки автомобилей, так как пик уже на исходе.

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Экономика #Транспорт и дороги #Красноярск #Новосибирск
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