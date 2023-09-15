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Ивана Урганта заметили на съемках «секторного» фильма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Сеанс»

Шоумен Иван Ургант снимется в дебютном фильме режиссера и журналиста Николая Солодникова, подробности проекта — не раскрываются.

Ургант сыграет в фильме главную роль. Съемки проходили в Новгородской области и Санкт-Петербурге, сообщил журнал «Сеанс» в телеграм-канале.

Название картины и ее сюжет пока держатся в секрете. На опубликованном со съемок кадре Ургант в белой рубашке стоит на фоне деревенского двора.

Иван Ургант перестал появляться на ТВ и в кино после того, как осудил СВО в феврале 2022 года. Шоумен на некоторое время уезжал из России. Когда вернулся, то работал в основном ведущим на корпоративах, а на экранах не появлялся.

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Nik3316

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paramedic

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колобок11

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GammiPluh

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