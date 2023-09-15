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Александр Петров внезапно женился

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @actorsashapetrov

Актер Александр Петров неожиданно для фанатов объявил о женитьбе на неизвестной до этого девушке.

«Это Вика. Виктория Александровна Петрова. Познакомились случаино. 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда она — понимаешь в секунду. Я — публичныи человек, все будут узнавать, спрашивать и прочее — поэтому и делаю пост — это моя жена Вика», — объяснился Петров в соцсети.

Неожиданностью стала не столько свадьба актера, сколько выбор избранницы. Поскольку он долгое время был в отношениях с актрисой Стасей Милославской, и в Сети даже не было слухов об их расставании.

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