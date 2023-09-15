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Байден заявил Путину, что Китай «не уважает» Россию

Источник:
РБК
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Президент США Джо Байден рассказал, как два года назад в Женеве заявил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что Китай ««не так уж и уважает» Россию.

На женевской встрече обсуждались проблемы глобальной безопасности, в том числе ограничения ядерного оружия. По версии Байдена, Путин тогда сказал, что якобы «с неохотой говорит об этом» в связи с тем, что Вашингтон ждет от Москвы привлечения Пекина к переговорам по этой теме.

«Я сказал: "Я не ожидаю, что вы привлечете Китай, у вас общая граница длиной 6 тысяч миль, ваша тундра тает в Заполярье, метан выходит наружу, у вас много проблем, и Китай вас не очень уважает"» — цитирует РБК президента США.

Президенты России и США провели 16 июня 2021 года в Женеве встречу. Разговор с глазу на глаз шел почти два часа и, по оценке обеих сторон, был конструктивным.

Байден не в первые говорит о сложностях в отношениях между Россией и Китаем. По его мнению, сближение двух государств «сильно преувеличено».

Российские власти заявили о намерении построить вместе с Китаем новый миропорядок, основанный на справедливости. Китайский лидер Си Цзиньпин считает, что отношения развиваются «в духе равноправия, поддержки и общего процветания».

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