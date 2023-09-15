Оператор МТС повысит абонентскую плату по тарифам менее чем на 10%, сообщила пресс-службе компании. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о жалобах абонентов.

В МТС объяснили такую меру увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры. Также оператору необходимо инвестировать в расширение и модернизацию сетей связи на фоне роста трафика и поддерживать привычное качество услуг связи, сказали ТАСС в пресс-службе компании.

Повышение абонентской платы должно произойти с 28 сентября. «На некоторых архивных тарифах изменится ежемесячная абонентская плата, изменение составит менее 10%», — уточнили в МТС.

ФАС заявила о намерении направить оператору запрос с целью установить все обстоятельства повышения платы.