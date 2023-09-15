Суд вынес приговор Митволю за хищение денег на красноярское метро

Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил председателя совета директоров акционерного общества «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя к 4,5 годам лишения свободы за хищение денег, сообщает прокуратура края.

По данным следствия, «Красноярский ТИСИЗ» выполнил лишь часть работ по проектированию метро. За свою работу организация получила оплату в полном размере — 954 миллиона рублей.

Митволь заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его признали виновным в хищении денег. Суд назначил ему 4,5 лет лишения свободы отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он вернул государству всю сумму ущерба.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, их неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. Теперь строительство первой линии метро протяженностью 9,76 километра должно завершиться в 2026 году.