НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд вынес приговор Митволю за хищение денег на красноярское метро

Источник:
Sibnet.ru
218 0

Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил председателя совета директоров акционерного общества «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя к 4,5 годам лишения свободы за хищение денег, сообщает прокуратура края.

По данным следствия, «Красноярский ТИСИЗ» выполнил лишь часть работ по проектированию метро. За свою работу организация получила оплату в полном размере — 954 миллиона рублей.

Митволь заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его признали виновным в хищении денег. Суд назначил ему 4,5 лет лишения свободы отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он вернул государству всю сумму ущерба.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, их неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. Теперь строительство первой линии метро протяженностью 9,76 километра должно завершиться в 2026 году.

Еще по теме
«Вонючий случай»: появилась голосовая запись переговоров с Airbus
Пассажиров Airbus отвезут в Омск и Новосибирск по их желанию
Контрабандисты поставляли из России запчасти ВСУ
Собчак нашла пропавшего генерала Суровикина
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука признала женский оргазм атавизмом
Появился фрагмент 37 серии сериала «Зимородок»
Что такое гидравлика самолета. СПРАВКА
Путин уклончиво оценил вероятность новой мобилизации
Обсуждение (0)
Картина дня
Байден заявил Путину, что Китай «не уважает» Россию
Путин подарил Ким Че Ыну перчатку от скафандра
МТС объяснил скорое повышение тарифов
АвтоВАЗ и «Москвич» попали под санкции США
Мультимедиа
Фото с места аварийной посадки Airbus
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Топ комментариев

Nik3316

скоро черепа линейкой мерить начнут)))маразм крепчал.... там 99% населения имеют/имели связи с РФ

paramedic

500 лет грабили колонии и тут их отлучают от тити.Вах-вах, как это недемократично и немиропорядочно!

колобок11

Это тенденция - когда срочно нужно поднять цены на топливо, то начинают с остановок перерабатывающих...

GammiPluh

Сначала отдал территорию Азербайджану, а потом заявляет о провале... на полном серьезе и без улыбки