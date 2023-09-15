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Путин подарил Ким Че Ыну перчатку от скафандра

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись оружием, российской лидер преподнес гостю также перчатку от космического скафандра, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент Путин подарил лидеру КНДР перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего отечественного производства высочайшего качества», — цитирует ТАСС Пескова.

Путин получил в подарок от Ким Чен Ына «карабин, сделанный северокорейскими мастерами», добавил представитель Кремля.

По его словам, «были и другие подарки», но он не стал уточнять, какие. Кремль очень редко рассказывает о таких подарках, признался Песков.

Во время предыдущего визита  в Россию в 2019 году Ким Че Ын подарил Путину корейский меч, «олицетворяющий силу и душу народа».

Российский лидер преподнес шашку, а также набор стаканов с подстаканниками — эта посуда ассоциируется у россиян с путешествиями по железной дороге, а лидер КНДР традиционно передвигается на большие расстояния на поезде.

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