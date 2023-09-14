АвтоВАЗ и «Москвич» попали под санкции США

США расширили санкции против России, в новый санкционный список попали крупные автопроизводители — АвтоВАЗ, «Москвич» и «Соллерс», сообщается на сайте американского Минфина.

Всего в санкционный список внесены около ста юридических лиц, связанных с оборонно-промышленным комплексом России, ее финансовыми институтами, поставщиками технологий, «цепочкой военных поставок». Также ограничения коснулись 70 физических лиц.

В частности, санкции также введены в отношении НПО «Сатурн» и «Союз», «Арктик Энерджис», «Криогенмаш», AGD Diamonds, «Тонар», «Ак Барс Банк» и «СИНКО Банк», Globaltrans, «Сибирской угольной компании», «Таймырской горной компании» и ряда других.

Кроме этого, США ввели ограничения против 150 зарубежных компаний и частных лиц за помощь в обходе санкций в отношении России. В список попали компании из Финляндии, Турции, Словении, Бельгии, ОАЭ.