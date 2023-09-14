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АвтоВАЗ и «Москвич» попали под санкции США

Источник:
Sibnet.ru
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США расширили санкции против России, в новый санкционный список попали крупные автопроизводители — АвтоВАЗ, «Москвич» и «Соллерс», сообщается на сайте американского Минфина.

Всего в санкционный список внесены около ста юридических лиц, связанных с оборонно-промышленным комплексом России, ее финансовыми институтами, поставщиками технологий, «цепочкой военных поставок». Также ограничения коснулись 70 физических лиц.

В частности, санкции также введены в отношении НПО «Сатурн» и «Союз», «Арктик Энерджис», «Криогенмаш», AGD Diamonds, «Тонар», «Ак Барс Банк» и «СИНКО Банк», Globaltrans, «Сибирской угольной компании», «Таймырской горной компании» и ряда других.

Кроме этого, США ввели ограничения против 150 зарубежных компаний и частных лиц за помощь в обходе санкций в отношении России. В список попали компании из Финляндии, Турции, Словении, Бельгии, ОАЭ.

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Топ комментариев

paramedic

500 лет грабили колонии и тут их отлучают от тити.Вах-вах, как это недемократично и немиропорядочно!

Nik3316

скоро черепа линейкой мерить начнут)))маразм крепчал.... там 99% населения имеют/имели связи с РФ

колобок11

Это тенденция - когда срочно нужно поднять цены на топливо, то начинают с остановок перерабатывающих...

GammiPluh

Ставки приняты дамы и господа, ставок больше нет!