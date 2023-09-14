Генерала Суровикина нашли за границей

Бывшего командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина заметили за границей, соответствующую фотографию опубликовал блогер Сергей Колясников.

На снимке Суровикин сидит в зале, где проходит официальное мероприятие, на заднем плане видны флаги. «Сергей Владимирович Суровикин пусть и без должности, но уже на работе. На фото явно не Россия, детективы поймут», — подписал блогер фото.

Колясников отметил, что «людьми с такими знаниями и опытом не разбрасываются». «Я просто рад за Россию и за хорошего человека, который во славу России делал и делает очень многое. И будет делать», — добавил он.

Суровикин в сентябре 2018 года был назначен на пост председателя Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств СНГ. На данный момент он продолжает занимать эту должность.

Суровикин не появлялся на публике с момента попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в конце июня 2023 года. В конце августа генерала предположительно отстранили от должности главкома ВКС.