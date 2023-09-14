Путин принял приглашение посетить Северную Корею

Президент России Владимир Путин «с благодарностью» принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР, Путин с благодарностью принял это приглашение. Далее все согласования продолжатся по дипломатическим каналам», — сказал Песков.

Он уточнил, что сначала стороны подготовят визит в Пхеньян министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Предположительно, он отправится туда в октябре. Скорее всего, в рамках этого визита будет согласована дата поездки Путина в КНДР.

Южнокорейский премьер-министр Хан Дак Су ранее заявил, что Россия и Северная Корея находятся в процессе потепления отношений и возможное военное сотрудничество между странами «вызывает тревогу».