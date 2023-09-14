Coca-Cola выпустила новый «вкус будущего»

Компания Coca-Cola представила напиток Y3000 Zero Sugar, вкус которого был создан с использованием искусственного интеллекта.

Новинка от Coca-Cola представляет собой футуристическую концепция, говорится на сайте компании. Так, цветовая палитра напитка включает фиолетовый, пурпурный и голубой оттенки на серебристом фоне.

Сам вкус компания никак не описывает. Пользователи сети, которым удалось попробовать новинку, писали в соцсетях, что напиток напоминает по вкусу смешение йогурта, ванили, персика и других фруктов.

Покупатели могут отсканировать QR-код на упаковке, чтобы получить доступ к Центру творчества Coca-Cola, где они могут отфильтровать свои фотографии с помощью специальной камеры Y3000 AI Cam.