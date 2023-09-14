НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Google представил генератор смайликов

Источник:
The Verge
209 0

Возможность генерировать свои собственные комбинации смайликов появилась в веб-версии поиска Google. Новая функция Emoji Kitchen позволяет получать уникальные смайлики на основе уже существующих.

Для начала работы с инструментом достаточно ввести в поисковую строку Google запрос «Emoji Kitchen», после чего в блоке над поисковой выдачей нажать кнопку «Готовим вместе». Далее открывается выбор из скомбинированных смайликов.

После получения нужного результата достаточно скопировать сгенерированный смайлик в буфер обмена как изображение и вставить в качестве стикера в любое сообщение мессенджера или документ.

Например, если выбрать робота и букет, то получится букет из роботов. Если совместить ковбоя и робота — на выходе получится робот в ковбойской шляпе. Ранее такой инструмент для получения необычных эмодзи был доступен только для пользователей Android в фирменной клавиатуре Gboard.

Еще по теме
Роскомнадзор получит право на блокировку сайтов о VPN
Минцифры предложило блокировать сайты за методы обхода блокировок
Как отказаться от биометрии после 1 сентября?
ТОП-15 курсов по Angular, включая бесплатное онлайн‑обучение
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
8972
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
11813
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
15007
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
15522
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
17903
0
Как выбрать
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
31.08.23, 23:54
2065
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
2808
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
6075
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
20110
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
19586
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука признала женский оргазм атавизмом
Появился фрагмент 37 серии сериала «Зимородок»
Что такое гидравлика самолета. СПРАВКА
Путин уклончиво оценил вероятность новой мобилизации
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Фото с места аварийной посадки Airbus
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Топ комментариев

paramedic

500 лет грабили колонии и тут их отлучают от тити.Вах-вах, как это недемократично и немиропорядочно!

Nik3316

скоро черепа линейкой мерить начнут)))маразм крепчал.... там 99% населения имеют/имели связи с РФ

колобок11

Это тенденция - когда срочно нужно поднять цены на топливо, то начинают с остановок перерабатывающих...

GammiPluh

Ставки приняты дамы и господа, ставок больше нет!