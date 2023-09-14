Google представил генератор смайликов

Возможность генерировать свои собственные комбинации смайликов появилась в веб-версии поиска Google. Новая функция Emoji Kitchen позволяет получать уникальные смайлики на основе уже существующих.

Для начала работы с инструментом достаточно ввести в поисковую строку Google запрос «Emoji Kitchen», после чего в блоке над поисковой выдачей нажать кнопку «Готовим вместе». Далее открывается выбор из скомбинированных смайликов.

После получения нужного результата достаточно скопировать сгенерированный смайлик в буфер обмена как изображение и вставить в качестве стикера в любое сообщение мессенджера или документ.

Например, если выбрать робота и букет, то получится букет из роботов. Если совместить ковбоя и робота — на выходе получится робот в ковбойской шляпе. Ранее такой инструмент для получения необычных эмодзи был доступен только для пользователей Android в фирменной клавиатуре Gboard.