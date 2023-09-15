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Стартовал второй сезон сериала «Зимородок»

Источник:
Sibnet.ru
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Первая серия второго сезона сериал «Зимородок» — 37 серия с начала — выйдет на турецком телеканале Star TV вечером 15 сентября. Российские зрители официально увидят продолжение «Зимородка» в переводе 17 сентября.

Турецкий сериальный хит «Зимородок» выпустит 37 серию — 1 серию второго сезона 15 сентября. После ранения Ферита доставят в одну из больниц Стамбула на машине скорой помощи и отправят на экстренную операцию. Семья парня будет винить во всем Сейран.

Но девушка сможет противостоять семье Корханов и они будут вынуждены согласиться на вторую свадьбу главных героев. После этого в особняк приедут дочь и внук Халиса из Лондона, чтобы пожить вместе с ними.

Фрагмент 37 серии «Зимородка»

Увидеть второй сезон «Зимородка» на русском зрители смогут на сервисе «Иви». Первую серию нового сезона в одноголосом переводе они опубликуют уже 17 сентября. Затем через неделю выложат серию уже в хорошем дубляже. Если серии первого сезона «Зимородка» сервис делил на две части по 40 минут, то теперь будет показывать серии полностью, как они идут на турецком телевидении.

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paramedic

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