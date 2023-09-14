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США проведут первое испытание бомбардировщика шестого поколения

Источник:
Sibnet.ru
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Первое летное испытание нового стратегического стелс-бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider состоится до конца текущего года, сообщил президент по аэронавтике корпорации-разработчика Northrop Grumman Том Джонс.

стелс-бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider
стелс-бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider
Фото: Tech. Sgt. William OBrien, 94th Airlift Wing photographer

Джонс в ходе выступления на конференции Ассоциации военно-воздушных сил подчеркнул, что первый B-21 не является прототипом, он был создан как уже первый промышленный образец, передает издание Air And Space Forces Magazine.

В настоящее время на первом бомбардировщике уже начались наземные испытания двигателей. Испытания проходят на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл и станут ключевым элементом подготовки первого в мире самолета шестого поколения к летному испытанию.

ВВС США планируют получить на вооружение первый стратегический стелс-бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider уже в 2025 году. Американские военные хотят получить не менее 145 таких бомбардировщиков.

Стоимость каждого B-21 Raider оценивается в 772 миллиона долларов. Бомбардировщик способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Детальные технические характеристики B-21 строго засекречены.

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Оборона #Оружие #Армия
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