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Пашинян заявил о провале российских миротворцев в Карабахе

Источник:
РИА Новости
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Российские миротворцы не справились со своей миссией в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Нагорный Карабах — зона ответственности российских миротворцев, сказал Пашинян в интервью Politico. Ситуация с безопасностью в этом регионе обострилась на фоне гуманитарного кризиса после закрытия Лачинского коридора.

«Так как эти проблемы (с закрытием Лачинского коридора - ред.) существуют, миротворцы России не справились со своей задачей. Но я не могу сказать, что, если бы российские миротворцы не были в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше, — отметил премьер Армении.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта Армении и Карабаха. При посредничестве Москвы 10 ноября 2020 года стороны договорились полностью прекратить огонь. В регионе разместились российские миротворцы.

Президент России Владимир Путин накануне на заседании Восточного экономического форума заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.

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