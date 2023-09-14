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Минфин предложил новый способ укрепить рубль

Источник:
Sibnet.ru
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Минфин предложил новый способ укрепить рубль — репатриацию, то есть обязательный возврат в Россию валютной выручки экспортеров.

Вопрос активно обсуждается, но консенсуса по нему пока нет, рассказал «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Он также уточнил, что у этого механизма могут быть разные варианты.

При этом если обязать экспортеров только возвращать, но не продавать валюту, эффект для рубля будет лишь временным, отмечают аналитики. Поэтому репатриация валютной выручки может предусматривать ее обязательную продажу государству.

Сами экспортеры указывают, что хранение денег на заграничных счетах облегчает процесс закупки импортного оборудования, комплектующих, сырья и других необходимых промышленности товаров.

Если выручку экспортеров придется сначала возвращать в Россию, то последующие сделки за рубежом проводить станет сложнее, так как российские банки из-за санкций фактически отрезаны от международной финансовой системы.

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paramedic

500 лет грабили колонии и тут их отлучают от тити.Вах-вах, как это недемократично и немиропорядочно!

GammiPluh

Ставки приняты дамы и господа, ставок больше нет!

Nik3316

скоро черепа линейкой мерить начнут)))маразм крепчал.... там 99% населения имеют/имели связи с РФ

urbasik

Теперь осталось окончательно прогнать с улиц голытьбу на электросамокатах.Что бы они созерцали лихому...