Концертный тур команды КВН «Камызяки» запретили в Казахстане

Концертный тур команды КВН «Камызяки» с Азаматом Мусагалиевым фициально отменили в Казахстане, сообщила одна из организаторов мероприятия Дана Орманбаева.

«Я против отмены через приказы сверху. Лучше и гораздо прогрессивней, когда каждый живет своим умом и способен выбирать или не выбирать, что в контексте особенно ценно», — написала Орманбаева в телеграм-канале.

Требования отменить выступления «Камызяк» в Казахстане начались после того, как ее участники Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов выступили на концерте ко Дню освобождения Донбасса на Саур-могиле.