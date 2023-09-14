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Концертный тур команды КВН «Камызяки» запретили в Казахстане

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Михаил Дьченко / CC BY-SA 4.0

Концертный тур команды КВН «Камызяки» с Азаматом Мусагалиевым фициально отменили в Казахстане, сообщила одна из организаторов мероприятия Дана Орманбаева.

«Я против отмены через приказы сверху. Лучше и гораздо прогрессивней, когда каждый живет своим умом и способен выбирать или не выбирать, что в контексте особенно ценно», — написала Орманбаева в телеграм-канале.

Требования отменить выступления «Камызяк» в Казахстане начались после того, как ее участники Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов выступили на концерте ко Дню освобождения Донбасса на Саур-могиле.

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Топ комментариев

paramedic

500 лет грабили колонии и тут их отлучают от тити.Вах-вах, как это недемократично и немиропорядочно!

GammiPluh

Ставки приняты дамы и господа, ставок больше нет!

Nik3316

скоро черепа линейкой мерить начнут)))маразм крепчал.... там 99% населения имеют/имели связи с РФ

urbasik

Теперь осталось окончательно прогнать с улиц голытьбу на электросамокатах.Что бы они созерцали лихому...