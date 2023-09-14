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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США не нашли выхода из конфликта на Украине на своих условиях

Источник:
РИА Новости
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Администрация президента США сейчас не видит возможности для завершения конфликта на Украине на устраивающих Вашингтон условиях, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Очевидно, что этого не случится прямо сейчас», — сказал представитель Белого дома, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности урегулирования украинского кризиса.

По его словам, условия мира, которые бы устроили Вашингтон, включают  «уважение суверенитета» Украины, вывод российских войск и возврат территорий Киеву.

Украина называет условием для переговоров выход на границы 1991 года. При этом президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.

Президент России накануне призвал США убедить Зеленского отказаться от указа о запрете переговоров, если в Вашингтоне считают, что Киев готов к диалогу.

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paramedic

500 лет грабили колонии и тут их отлучают от тити.Вах-вах, как это недемократично и немиропорядочно!

GammiPluh

Ставки приняты дамы и господа, ставок больше нет!

Nik3316

скоро черепа линейкой мерить начнут)))маразм крепчал.... там 99% населения имеют/имели связи с РФ

urbasik

Теперь осталось окончательно прогнать с улиц голытьбу на электросамокатах.Что бы они созерцали лихому...