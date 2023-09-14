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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия вопреки санкциям превзошла Запад по выпуску боеприпасов

Источник:
The New York Times
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Россия в условиях жестких западных санкций успешно перестроила экономику и теперь производит в семь раз больше боеприпасов, чем на всем Западе, пишет The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники.

После начала спецоперации на Украине США сделали все, чтобы закрыть для России доступ к товарам двойного назначения. Российская оборонка вынуждена была сократить выпуск ракет. Но менее чем за год Россия вновь получила доступ к критически важным компонентам, рассказали источники.

По данным NYT, военное производство не только восстановилось, но и резко возросло. Источники издания считают, что российская промышленность готова к производству более двух миллионов артиллерийских снарядов в год. Сейчас Россия выпускает в семь раз больше боеприпасов, чем Запад.

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И их себестоимость у российской промышленности значительно ниже. Например, производство 155-миллиметрового снаряда обходится западным странам в 5–6 тысяч долларов, России — около 600 долларов, сообщил канцлер Минобороны Эстонии Кусти Салм.

В итоге российская армия накопила на складах больше ракет, чем было до начала специальной военной операции, что делает Украину особенно уязвимой предстоящей зимой, заключает The New York Times.

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