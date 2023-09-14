Мартемьянов оценил стиль игры ХК «Сибирь»

Главный тренер ХК «Амур» Андрей Мартемьянов высказался о нынешней игре «Сибири», которую возглавлял в прошлом сезоне.

«Честно говоря, не могу сказать, что что-то сильно изменилось. Я больше концентрировался на игре нашей команды. Агрессия в атаке осталась», — сказал Мартемьянов на послематчевой пресс-конференции.

Матч между «Амуром» и «Сибирью» прошел в среду, 13 сентября, в Новосибирске. Хабаровчане выиграли со счетом 1:2 в серии буллитов.

Мартемьянов считает, что силы команд были примерно на одном уровне и похвалил работу обоих вратарей — Дмитрия Лозебникова («Амур») и Антона Красоткина («Сибирь»).

Кроме этого тренер обратил внимание на игроков «Сибири», которые недавно пришли из МХЛ, он отметил их рост и пожелал спортивного прогресса.

Тренер «Сибири» с 2023 года — канадец Дэвид Немировски. Болельщики ему еще не доверяют и не видят атакующей игры, которую обещал Немировски. На матче с «Амуром» с трибун кричали: «Верните Мартемьянова».