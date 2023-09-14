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Мартемьянов оценил стиль игры ХК «Сибирь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Главный тренер ХК «Амур» Андрей Мартемьянов высказался о нынешней игре «Сибири», которую возглавлял в прошлом сезоне.

«Честно говоря, не могу сказать, что что-то сильно изменилось. Я больше концентрировался на игре нашей команды. Агрессия в атаке осталась», — сказал Мартемьянов на послематчевой пресс-конференции.

Матч между «Амуром» и «Сибирью» прошел в среду, 13 сентября, в Новосибирске. Хабаровчане выиграли со счетом 1:2 в серии буллитов.

Мартемьянов считает, что силы команд были примерно на одном уровне и похвалил работу обоих вратарей — Дмитрия Лозебникова («Амур») и Антона Красоткина («Сибирь»).

Кроме этого тренер обратил внимание на игроков «Сибири», которые недавно пришли из МХЛ, он отметил их рост и пожелал спортивного прогресса.

Тренер «Сибири» с 2023 года — канадец Дэвид Немировски. Болельщики ему еще не доверяют и не видят атакующей игры, которую обещал Немировски. На матче с «Амуром» с трибун кричали: «Верните Мартемьянова».

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paramedic

500 лет грабили колонии и тут их отлучают от тити.Вах-вах, как это недемократично и немиропорядочно!

GammiPluh

Ставки приняты дамы и господа, ставок больше нет!

Nik3316

скоро черепа линейкой мерить начнут)))маразм крепчал.... там 99% населения имеют/имели связи с РФ

urbasik

Теперь осталось окончательно прогнать с улиц голытьбу на электросамокатах.Что бы они созерцали лихому...