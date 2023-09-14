Опубликовано меню обеда Путина и Ким Чен Ына

Пельмени с камчатским крабом, уху из белого амура и щербет из облепихи предложили на обеде президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В меню, опубликованном в Сети, были семь блюд: пельмени с камчатским крабом, салат из утки с инжиром и нектарином, уха из белого амура, щербет из облепихи, осетрина с грибами и картофелем и антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами.

На десерт приготовили таежную бруснику с кедровыми орехами и сгущенным молоком. Винная карта состояла из белого сухого «Восточный склон» и красного сухого «Каберне Совиньон» от «Усадьбы Дивноморское».

Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в среду, а после провели переговоры. На обеде глава Северной Кореи произнес тост за здоровье «товарища Владимира Владимировича Путина» и новые победы великой России.