НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Опубликовано меню обеда Путина и Ким Чен Ына

Источник:
Sibnet.ru
672 4
Ким Чен Ын и Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Пельмени с камчатским крабом, уху из белого амура и щербет из облепихи предложили на обеде президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В меню, опубликованном в Сети, были семь блюд: пельмени с камчатским крабом, салат из утки с инжиром и нектарином, уха из белого амура, щербет из облепихи, осетрина с грибами и картофелем и антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами.

На десерт приготовили таежную бруснику с кедровыми орехами и сгущенным молоком. Винная карта состояла из белого сухого «Восточный склон» и красного сухого «Каберне Совиньон» от «Усадьбы Дивноморское».

Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в среду, а после провели переговоры. На обеде глава Северной Кореи произнес тост за здоровье «товарища Владимира Владимировича Путина» и новые победы великой России.

Еще по теме
Пашинян заявил о провале российских миротворцев в Карабахе
Экс-советник Кучмы пригрозил Зеленскому революцией
Украина заявила о начале «аграрной войны» с Польшей
Госсекретарь США заявил о развале современного миропорядка
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука признала женский оргазм атавизмом
Победитель детского «Голоса» демонстративно покинул новый проект
Появился фрагмент 37 серии сериала «Зимородок»
Что такое гидравлика самолета. СПРАВКА
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Фото с места аварийной посадки Airbus
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Самое обсуждаемое
55
Украина атаковала Севастополь западными ракетами
36
Путин назвал единственное условие для переговоров с Украиной
34
Путин продемонстрировал Ким Чен Ыну авто Aurus
32
НАТО отработает сценарий вторжения России в Европу
31
Американский штат захотел отделиться от США