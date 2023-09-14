ЦСКА и СКА показали худший старт сезона в КХЛ

Хоккейные команды ЦСКА и СКА слабо начали чемпионат Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2023/24. Клубы по итогам пяти-шести игр расположились в конце турнирной таблицы Западной конференции.

Для москвичей начало текущего сезона стало худшим стартом с сезона 2010/11, у петербуржцев — с сезона 2008/09.

На момент публикации, ЦСКА по итогам шести игр с пятью очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы Запада. СКА на 10-й строчке и имеет четыре очка, набранные в пяти играх.

Безусловные лидеры Запада — нижегородское «Торпедо», у команды Игоря Ларионова ни одного поражения, все победы были одержаны в основное время.

Тренер СКА Роман Ротенберг после поражения в матче со «Спартаком» сформулировал причины плохого старта, которые выглядят недостаточно убедительно.

«Наложилась усталость на усталость. Мы четыре игры подряд были в самолете. В прошлом сезоне мы начинали дома, это совершенно разный график. Это вносит свои коррективы, это видно и по другим командам. Кто начинал на выезде четыре игры подряд, у них тоже тяжелые ноги, это физиология», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».