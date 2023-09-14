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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украину назвали складом западного военного хлама

Источник:
Yahoo News Japan
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Западные страны оснащают Вооруженные силы Украины (ВСУ) «подержанной боевой техникой», изъятой со складов после долгих лет хранения, пишет обозреватель Yahoo News Japan Такаяюки Фукагава.

Запад вроде и хотел бы передавать ВСУ побольше современной бронетехники, но с окончанием холодной войны страны НАТО либо закрыли, либо резко сократили линии по ее производству. США, Великобритания, Франция и Италия сейчас вообще не выпускают танки. Германия производит всего около 50 Leopard 2 в год, отметил Фукагава.

На развертывание танкового производства уйдут долгие годы, поэтому страны НАТО изымают со складов, имевшиеся когда-то излишки подержанных машин. Это немецкие танки Leopard 1, американские БТР M113, британские FV103 Spartan, французские VAB. Другой техники для Украины, которая остро нуждается в современных вооружениях, на Западе нет.

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С другой стороны, по словам обозревателя, Россия также достает бронетехнику со складов. В ход пошли советские танки Т-55 и Т-62. «Таким образом, ситуация между Россией и Западом сейчас похожа на гонку с использованием оружия, бывшего в употреблении», — заключает Фукагава.

Россия получила в наследство от Советского Союза мощную танковую промышленность, сохранила и усовершенствовала ее. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее сообщил, что российская армия в 2023 году получит 1,5 тысячи новых и модернизированных танков.

Тема: Военная операция на Украине
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