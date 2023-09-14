Украину назвали складом западного военного хлама

Западные страны оснащают Вооруженные силы Украины (ВСУ) «подержанной боевой техникой», изъятой со складов после долгих лет хранения, пишет обозреватель Yahoo News Japan Такаяюки Фукагава.

Запад вроде и хотел бы передавать ВСУ побольше современной бронетехники, но с окончанием холодной войны страны НАТО либо закрыли, либо резко сократили линии по ее производству. США, Великобритания, Франция и Италия сейчас вообще не выпускают танки. Германия производит всего около 50 Leopard 2 в год, отметил Фукагава.

На развертывание танкового производства уйдут долгие годы, поэтому страны НАТО изымают со складов, имевшиеся когда-то излишки подержанных машин. Это немецкие танки Leopard 1, американские БТР M113, британские FV103 Spartan, французские VAB. Другой техники для Украины, которая остро нуждается в современных вооружениях, на Западе нет.

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С другой стороны, по словам обозревателя, Россия также достает бронетехнику со складов. В ход пошли советские танки Т-55 и Т-62. «Таким образом, ситуация между Россией и Западом сейчас похожа на гонку с использованием оружия, бывшего в употреблении», — заключает Фукагава.

Россия получила в наследство от Советского Союза мощную танковую промышленность, сохранила и усовершенствовала ее. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее сообщил, что российская армия в 2023 году получит 1,5 тысячи новых и модернизированных танков.