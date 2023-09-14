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Мелодрама «После. Навсегда» вышла в российский прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «После. Навсегда»

Пятая часть американской мелодрамы «После. Навсегда» вышла в кинотеатрах России в четверг, 14 сентября. Картина претендует стать лидером в прокате в ближайший уикенд.

В пятой и финальной части бестселлера, Хардин отправляется из Лондона в Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, но только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви.

Предпродажи билетов на фильм «После. Навсегда» оказались самые высокие. До премьеры в кассе мелодрамы оказалась более 4 миллионов рублей.

Кроме этого фильма в прокат 14 сентября вышли биографический фильм «Звук свободы», триллер «Искусство по понятиям», фильмы ужасов «Астрал. 13-й этаж» и «Проклятие Лилиан», российская драма «У людей так бывает» и комедия «Бери да помни».

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