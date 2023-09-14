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Овечкин отреагировал на нападки Гашека

Источник:
Sibnet.ru
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Александр Овечкин
Фото: All-Pro Reels from District of Columbia, USA / CC BY-SA 2.0

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его не интересуют политические высказывания бывшего голкипера сборной Чехии Доминика Гашека, который критикует НХЛ из-за выступления россиян.

«Я знаком с Домиником Гашеком, знаю его как хорошего вратаря в свое время. Даже когда-то забивал ему. Меня несильно интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности», — сказал Овечкин «Известиям».

Он отметил, что НХЛ — молодцы, поскольку не поддаются политическому давлению.

Гашек неоднократно высказывался против российских хоккеистов в НХЛ. В феврале 2022 он призывал НХЛ приостановить действие контрактов российских игроков из-за ситуации на Украине. Через год он заявил, что НХЛ «опустилась на самое дно», позволив сыну Овечкина выступить на льду в Матче звезд.

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