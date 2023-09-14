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Двое мужчин неделю жили в красноярской тайге на одной бруснике

Источник:
Sibnet.ru
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Двое мужчин отошли от машины, чтобы собрать брусники и заблудились, неделю они выживали в лесу Северо-Енисейском районе Красноярского края, сообщает ГУ МВД по региону.

Двое мужчин 7 сентября уехали на автомобиле в направлении поселка Вельмо Северо-Енисейского района в лес за ягодой и не вернулись. Через сутки жена одного из них обратилась в полицию. Начались масштабные поиски. Автомобиль, оставленный в лесном массиве, был найден почти сразу.

Вечером, 13 сентября, через неделю поисков, мужчин нашли. Как рассказали потерявшиеся, они решили пройти вглубь леса, взяв с собой только ведра для сбора ягод. Увлекшись, они поднялись на горку, а назад выйти уже не смогли.

Все дни собиратели дикоросов питались ягодами, а позавчера случайно наткнулись на импровизированную палатку, сделанную из укрывного материала. Там их ждала радостная находка — банка сгущенки и топор.

Нарубив лапника для тепла и насытившись брусникой со сгущенкой, парни решили остаться на месте, переночевать и ждать помощи. В этот момент поисковая группа уже шла в их сторону, распугивая диких животных с помощью выстрелов. Пропавшие были обнаружены в 15 километров от оставленного автомобиля.

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