Участниц «Мисс Украина» выгнали с конкурса из‑за связи с Россией

Пять участниц конкурса красоты «Мисс Украина» выбили из борьбы за титул, потому что их уличили в связи с Россией.

У нескольких участниц конкурса были обнаружены разные контакты с Россией. Например, Иру Пилаеву недавно заметили на яхте российского ресторатора, а Ксения Магера раньше жила в Москве, говорит на русском языке и общается с русскими моделями, сообщил телеграм-канал.

Еще одна девушка — Катя Чувашова. Ее отца задержала СБУ якобы за то, что он сливал российским войскам данные о позициях ВСУ.

На фоне скандала организаторы «Мисс Украина» решили учредить специальную комиссию по выявлению связей с РФ. Трех участниц исключили из конкурса, еще две ушли сами. Кто именно — не уточняется.