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Участниц «Мисс Украина» выгнали с конкурса из‑за связи с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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участница
Фото: © @missukraine_official

Пять участниц конкурса красоты «Мисс Украина» выбили из борьбы за титул, потому что их уличили в связи с Россией.

У нескольких участниц конкурса были обнаружены разные контакты с Россией. Например, Иру Пилаеву недавно заметили на яхте российского ресторатора, а Ксения Магера раньше жила в Москве, говорит на русском языке и общается с русскими моделями, сообщил телеграм-канал.

Еще одна девушка — Катя Чувашова. Ее отца задержала СБУ якобы за то, что он сливал российским войскам данные о позициях ВСУ.

На фоне скандала организаторы «Мисс Украина» решили учредить специальную комиссию по выявлению связей с РФ. Трех участниц исключили из конкурса, еще две ушли сами. Кто именно — не уточняется.

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paramedic

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urbasik

Теперь осталось окончательно прогнать с улиц голытьбу на электросамокатах.Что бы они созерцали лихому...

userkc

ему надо продавать хлеб с надпись из пшеницы с поля на которое плагополучно сел аэробус

mosquito__2010

Поздно пить боржоми. Украина уже много нагрешила. Украине вилы. Остаётся только подсчитывать количество...