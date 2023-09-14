Экс-советник Кучмы пригрозил Зеленскому революцией

Украинцы могут начать зимой революцию против Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Соскин на своем YouTube-канале обвинил украинского лидера в диктатуре, заявив, что тот узурпировал власть со своей «кликой» из-за военного положения в стране.

«Зима близко, и когда не будет ни света, ни воды, ни горячей, ни холодной, когда не будет работать канализация, когда это все замерзнет, когда будут блэкауты разные региональные, не дай бог центральный блэкаут по всей стране тогда, конечно, народ начнет», — сказал Соскин.

По его мнению, «революционная ситуация дозрела во всех элементах системы: в социальной, демографической в политической, в экономической, финансовой».