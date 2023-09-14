Вышел трейлер переснятых на современный лад «Бременских музыкантов»

Осовремененная сказка-мюзикл «Бременские музыканты» выйдет в кинотеатрах 1 января 2024 года. В первом полноценном трейлере показали всех героев и основу сюжета.

Сюжет обновленных «Бременских музыкантов» повторит сказку братьев Гримм о бродячих музыкантах. Главный герой Трубадур влюбляется в принцессу, но им мешают быть вместе. Музыкант со своей группой — псом, петухом, кошкой и ослом — вместе противостоят трудностям.

Фильм «Бременские музыканты» собрал почти всех популярных актеров вместе. Роль Трубадура сыграл Тихон Жизневский, а персонажа в детстве исполнил Мирон Проворов — мальчик, прославившийся в восьмом сезоне шоу «Голос. Дети».

В других ролях: Валентина Ляпина (принцесса), Роман Курцын (пес), Аскар Нигамедзянов (Петух), Ирина Горбачева (кошка), Дмитрий Дюжев (осел), Сергей Бурунов (король), Мария Аронова (атаманша), Константин Хабенский (сыщик). Также эпизодическая роль у Юлии Пересильд, она сыграла маму Трубадура.

Существует несколько русских экранизаций сказки братьев Гримм. Самая популярная — «Бременские музыканты» 1969 года режиссера Инессы Ковалевской.