Российские рестораны предупредили о повышении цен на 20%

Российские рестораны собираются этой осенью поднять цены на 15-20%, сообщили владельцы ресторанных сетей и эксперты.

Рестораны «стараются сдерживать цены, но наступает момент, когда это практически невозможно на фоне подорожания всего: продуктов, бензина, логистических услуг», рассказал «Известиям» президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

«Мы прогнозируем подорожание меню на 15–20%. <...> У нас был установлен определенный ценовой порог по разным категориям блюд, который мы не хотели превышать, например свыше 690 рублей за порцию, то сейчас мы вынуждены отойти от этого правила», — пояснил гендиректор сети ресторанов «Шоколадница».

Владелец бренда ресторанов японской кухни «Якитория» Александр Муратов уточнил, что с начала года рост закупочных цен на импортную и отечественную продукцию увеличился примерно на 30%.

Основатель сети заведений «Мясо и рыба» Сергей Миронов также заявил о намерении повысить цены на блюда. «Себестоимость увеличилась на 20–25% — настолько подорожали продукты. Повышение цен в меню ресторанов будет примерно на этом же уровне», — отметил он.