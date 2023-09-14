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Эксперт оценил потери Украины почти в 500 тысяч военных

Источник:
РИА Новости
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Украина c начала спецоперации России потеряла уже почти 500 тысяч своих военнослужащих, заявил советник главы ДНР Ян Гагин, ссылаясь на утечки со стороны противника.

«Было несколько заметных утечек. Один из сотовых операторов Украины разместил ролик, в котором говорится, что почти 400 тысяч адресатов больше никогда не поднимут трубку», — цитирует Гагина РИА Новости.

И это данные только одного сотового оператора, отметил он. А их несколько. Ролик быстро отовсюду удалили, «соответственно, эти цифры имеют место быть», уточнил Гагин.

По его словам, эти цифры не учитывают санитарные потери. Многие украинские солдаты стали инвалидами и уже не вернутся в строй.

«Также не учтены пропавшие без вести. Украина не просто имеет сейчас кризис призывного ресурса, но она близка к демографическому срыву», — считает советник главы ДНР.

Догадки Гагина подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. На заседании Европарламента он не стал отвечать на вопрос о потерях Украины. «Своим молчанием подтвердил эту цифру (500 тысяч). Я думаю, что она близка к истине», —заключил Гагин.

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