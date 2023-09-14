Украина заявила о начале «аграрной войны» с Польшей

Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за возможного запрета Варшавы на ввоз украинского зерна, пишут украинские СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратиться в международный арбитражный суд, если после 15 сентября будет продолжать действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС.

Конфликт между Польшей и Украиной начался весной 2023 года, когда польские фермеры вышли на протесты из-за того, что украинское зерно продавали вдвое дешевле местного. О такой проблеме заявили аграрии Румынии, Болгарии, Словакии и Венгрии.

Власти Евросоюза пошли им на встречу. Еврокомиссия решила, что пострадавшие страны могут запретить сбыт зерна с Украины на своей территории.

Срок запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины истекает 15 сентября и еврокомиссия не намерена его продлевать. Польша же уже заявила, что продлит запрет в одностороннем порядке.