НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина заявила о начале «аграрной войны» с Польшей

Источник:
Sibnet.ru
538 1

Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за возможного запрета Варшавы на ввоз украинского зерна, пишут украинские СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратиться в международный арбитражный суд, если после 15 сентября будет продолжать действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС.

Конфликт между Польшей и Украиной начался весной 2023 года, когда польские фермеры вышли на протесты из-за того, что украинское зерно продавали вдвое дешевле местного. О такой проблеме заявили аграрии Румынии, Болгарии, Словакии и Венгрии.

Власти Евросоюза пошли им на встречу. Еврокомиссия решила, что пострадавшие страны могут запретить сбыт зерна с Украины на своей территории.

Срок запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины истекает 15 сентября и еврокомиссия не намерена его продлевать. Польша же уже заявила, что продлит запрет в одностороннем порядке.

Еще по теме
Экс-советник Кучмы пригрозил Зеленскому революцией
Госсекретарь США заявил о развале современного миропорядка
Чехия отказалась выдавать Украине уклонистов
«Секретная» сделка Путина и Ким Чен Ына встревожила Запад
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука признала женский оргазм атавизмом
Победитель детского «Голоса» демонстративно покинул новый проект
Появился фрагмент 37 серии сериала «Зимородок»
Что такое гидравлика самолета. СПРАВКА
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Фото с места аварийной посадки Airbus
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Топ комментариев

paramedic

500 лет грабили колонии и тут их отлучают от тити.Вах-вах, как это недемократично и немиропорядочно!

urbasik

Теперь осталось окончательно прогнать с улиц голытьбу на электросамокатах.Что бы они созерцали лихому...

userkc

ему надо продавать хлеб с надпись из пшеницы с поля на которое плагополучно сел аэробус

mosquito__2010

Поздно пить боржоми. Украина уже много нагрешила. Украине вилы. Остаётся только подсчитывать количество...