Госсекретарь США заявил о развале современного миропорядка

Миропорядка, установившегося после холодной войны, больше нет, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отметив роль России и Китая в его сломе.

«То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это его конец», — цитирует РБК Блинкена.

По его словам, завершение эпохи холодной войны вызывало надежды на установление мира, международного сотрудничества, на распространение прав человека и либерализацию. Но сейчас наступил период конкуренции США «авторитарными и ревизионистскими державами», отметил он.

Госсекретарь назвал действия России на Украине «самой непосредственной, наиболее острой угрозой международному порядку». Китай же представляет собой «наиболее серьезную долгосрочную проблему», так как он обладает все большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью для достижения этой цели.

Президент Владимир Путин не раз говорил о планах построить вместе с Китаем новый, более справедливый и демократичный. «Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни пытались сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории», — говорил он.

Пекин готов вместе с Москвой «стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве», заявлял председатель КНР Си Цзиньпин.