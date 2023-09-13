Утвержден список болезней, с которыми нельзя служить по контракту

Министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ об утверждении перечня болезней, при которых признанного ограниченно годным гражданина нельзя призвать на военную службу по контракту в период мобилизации, период военного положения и военное время.

Опубликованный на портале правовой информации список состоит из 26 пунктов. Среди них: ВИЧ, сахарный диабет первого типа, гепатит B и C, бронхиальная астма средней степени тяжести, острота зрения одного глаза 0,09 и ниже.

Кроме того, заключить контракт не смогут люди, больные любой формой открытого туберкулеза, страдающие последствиями травм, которые ограничивают подвижность суставов, имеющие психические расстройства и расстройства поведения.

Приказ разработан для реализации закона, разрешающего судимым россиянам проходить военную службу по контракту. Он был подписан президентом Владимиром Путиным 24 июня и действует во время военного положения или мобилизации.